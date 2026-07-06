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В России введут ГОСТ на пиво

﻿С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на классическое пиво.

С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на классическое пиво. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

Стандарт будет распространяться на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво. При этом специального пива он не касается. Согласно ГОСТу, пиво будут делить на светлое и темное. Также в стандарте прописаны разные способы обработки: пастеризованное, непастеризованное, фильтрованное, нефильтрованное и другие виды.

Документ уточняет требования к физико-химическим показателям, пенообразованию, маркировке фасованного и разливного пива. Также он устанавливает допустимое отклонение по содержанию алкоголя в пределах 0,5%. В Росстандарте отметили, что новые требования помогут унифицировать производство и защитить потребителей от фальсификата.

(Фото на главной: Magnific.com).