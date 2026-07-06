В России введут ГОСТ на пиво

Стандарт будет распространяться на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво. При этом специального пива он не касается. Согласно ГОСТу, пиво будут делить на светлое и темное. Также в стандарте прописаны разные способы обработки: пастеризованное, непастеризованное, фильтрованное, нефильтрованное и другие виды.