Новосибирцы делятся впечатлениями от посещения Дендропарка

Дендрологический парк в Заельцовском районе — памятник природы областного значения, основанный в 1946 году. В 1953 году здесь начал формироваться дендрарий, куда привозили растения из разных уголков мира: с Дальнего Востока, из Японии, Китая, Западной Европы, Северной Америки и Средней Азии. Сейчас на территории можно увидеть более 160 видов древесных растений, а сам парк остаётся одним из любимых мест для прогулок новосибирцев.
Согласно отзывам на 2ГИС, многие приходят сюда, чтобы уйти от городской суеты, подышать свежим воздухом, встретить белок и полюбоваться природой.
«Отличное место для прогулок и занятий спортом. Часто можно повстречать милых белок», — пишет одна из посетительниц.
Вместе с тем гости парка всё чаще указывают на проблемы с инфраструктурой. Главная претензия — отсутствие туалетов. Из-за этого, по словам одного из посетителей, «весь лес становится туалетом».
Также жалуются на состояние дорожек: после ремонтных работ на тропинках остались ямы и колеи, по которым бегать небезопасно. Многие отмечают, что парк выглядит запущенным, а вместо ухоженных аллей — просто лес с протоптанными тропинками.
«Тропинок толком нет, лавочек нет, туалетов нет, деревья заброшенные», — возмущается один из комментаторов.
Отдельная тема — насекомые. Посетители в один голос жалуются на огромное количество комаров, которые не щадят даже со спреем: «Комаров немерено», «комарьё жрёт» — такие фразы встречаются почти в каждом отзыве.
Одна из гуляющих отметила, что комары съели её «даже со спреем, потому что пока пытаешься взобраться по этим холмам, вспотеешь, как от кардиотренировки».
Проблема клещей тоже не теряет актуальности: «Клещей тьма, поймали в первый же день после обработки», — пишет один из посетителей.
Есть и те, кто жалуется на белок, которые, по их словам, «кишат клещами, что не могут передвигаться».
Не менее острая тема — безопасность. Несколько человек упоминают, что в парке много наркоманов и закладчиков.
«Сомнительные личности, наркоманов так много, что пройтись одной нецелесообразно. Причём они этого не скрывают, просто “шайки” образуются и ходят в открытую», — делится впечатлениями одна из посетительниц.
Впрочем, несмотря на все недостатки, многие продолжают любить Дендропарк за его уникальную атмосферу и возможность отдохнуть от города.
«Очень крутой парк, обожаю там гулять», — пишет одна из посетительниц.