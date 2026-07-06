Новосибирцы делятся впечатлениями от посещения Дендропарка

Дендрологический парк в Заельцовском районе — памятник природы областного значения, основанный в 1946 году. В 1953 году здесь начал формироваться дендрарий, куда привозили растения из разных уголков мира: с Дальнего Востока, из Японии, Китая, Западной Европы, Северной Америки и Средней Азии. Сейчас на территории можно увидеть более 160 видов древесных растений, а сам парк остаётся одним из любимых мест для прогулок новосибирцев.