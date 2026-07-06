В Екатеринбурге представят копии работ Рафаэля XVIII века

— В музейных и частных собраниях нередко встречаются двухсторонние зарисовки разных художников, но для гравюр этот пример уникален. Предположительно, это было сделано на заказ, дабы совместить примеры контурного и тонального рисунков. К сожалению, не известно, кто был автором этих работ. Возможно, данные листы единственные в своем экземпляре", — считает искусствовед Денис Ильичев.