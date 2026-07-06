Пермяков просят помочь провести День памяти для семей тяжелобольных детей

День памяти для семей тяжелобольных детей просят помочь провести пермяков, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
Мероприятие проводят ежегодно в поддержку семей, которые потеряли ребёнка после тяжёлой болезни. С родственниками и координаторами детей работают психологи, а День памяти становится тёплой встречей, после которой близким становится чуть легче.
«Это важное мероприятие как для родных, так и для специалистов, которые сопровождали ребёнка. Мы собираемся вместе, чтобы разделить воспоминания о детях, выговориться, найти поддержку. Это светлые встречи, после которых становится легче», — рассказала координатор помощи семьям Службы качества жизни «Дедморозим» Елизавета Белозерова.
День памяти проводят на базе отдыха. Для участников проводят мастер-классы, песни у костра, душевные разговоры и создание традиционного «одеялка памяти».
Для проведения мероприятия необходимо собрать около 320 тысяч рублей. Сумма пойдёт на аренду, питание, трансфер и материалы для мастер-классов. Также благотворительный фонд ищет добровольцев, которые помогут в проведении Дня памяти: пермяки могут стать автоволонтёрами или провести творческое занятие.