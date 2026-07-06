Пермяков просят помочь провести День памяти для семей тяжелобольных детей

«Это важное мероприятие как для родных, так и для специалистов, которые сопровождали ребёнка. Мы собираемся вместе, чтобы разделить воспоминания о детях, выговориться, найти поддержку. Это светлые встречи, после которых становится легче», — рассказала координатор помощи семьям Службы качества жизни «Дедморозим» Елизавета Белозерова.