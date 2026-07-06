Жара до +31 градуса ждёт ростовчан в начале новой рабочей недели

По данным Гидрометцентра, в начале рабочей недели Ростовскую область ожидает жаркая погода — днём температура достигнет +26…+31 градуса. Ночью будет прохладнее: +14…+19 градусов, местами похолодает до +10 градусов.
В регионе прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах пройдут ливни, сопровождаемые грозой, градом и сильным ветром.
Синоптики обращают внимание на ветреную погоду: обычные порывы составят 6−11 м/с, а во время непогоды могут усилиться до 25 м/с. Жителей просят учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе.