В мэрии Красноярска объяснили пользу мытья дорог во время дождя

Польза или бред — вот в чём вопрос: почему в Красноярске моют дороги во время дождей? В администрации города объяснили, почему такой метод эффективнее мойки в сухую погоду.
Каждое лето в дождливые дни на улицы Красноярска выезжает поливальная техника. Многие люди негодуют, когда видят поливальные машины в непогоду. С первого взгляда кажется, что это бессмысленная трата ресурсов, но на самом деле, это совсем не так.
Как рассказали в мэрии, техника в непогоду не увлажняет, а очищает дорожное полотно. Дождь как бы «замачивает» асфальт перед очисткой. В администрации сравнили этот процесс со стиркой белья. Грязь, попавшая в трещины асфальта, размокает, а поливальная машина смывает её. Воды тратится меньше, грязь убирается лучше, а самое главное — не поднимается пыль, так как большие дорожные щётки не нужно дополнительно смачивать.