В мэрии Красноярска объяснили пользу мытья дорог во время дождя

Как рассказали в мэрии, техника в непогоду не увлажняет, а очищает дорожное полотно. Дождь как бы «замачивает» асфальт перед очисткой. В администрации сравнили этот процесс со стиркой белья. Грязь, попавшая в трещины асфальта, размокает, а поливальная машина смывает её. Воды тратится меньше, грязь убирается лучше, а самое главное — не поднимается пыль, так как большие дорожные щётки не нужно дополнительно смачивать.