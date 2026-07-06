Ученые исследуют популяцию манула в пяти регионах России

Как отметил координатор проекта, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко, одной из ключевых задач станет проверка возможности применения метода пространственного повторного отлова (SECR) для оценки численности и плотности популяции манула по данным фотоловушек. Параллельно специалисты будут использовать модель случайных столкновений (REM), которая не требует распознавания отдельных животных и позволяет определить плотность популяции на основе частоты регистрации зверей автоматическими камерами и особенностей их передвижения. «В России проекты, где применяют подобную технологию, можно пересчитать по пальцам одной руки. Для этого автоматические камеры размещают не на звериных тропах или в местах наиболее вероятной встречи зверей, а расчерчивают территорию на ячейки с площадью 2 кв. км и ставят камеры случайным образом в границах каждой такой ячейки», — добавил он.