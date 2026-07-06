Ученые исследуют популяцию манула в пяти регионах России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские ученые проведут масштабное исследование популяции манула, результаты которого станут основой для разработки более эффективных мер по сохранению редкого хищника. Об этом сообщили в Межрегиональной ассоциации «Ирбис», отметив, что полевые исследования пройдут с июля по конец октября в пяти регионах страны.
«При поддержке ассоциации “Ирбис” и компании “Марс” наши коллеги изучат группировки манулов в границах особо охраняемых природных территорий, исследуют характер заселенности, определят численность вида при разных условиях среды, а затем экстраполируют полученные данные на другие территории с учетом разной степени их пригодности для обитания манула. Данные ученых станут огромным подспорьем для разработки мер эффективной охраны манула», — приводятся в сообщении слова директора Межрегиональной ассоциации «Ирбис» Дарьи Петровой.
Исследования, которые пройдут с июля по конец октября, охватят Республику Алтай, Республику Тыва и Забайкальский край, а также Красноярский край и Республику Бурятия, где ученые проведут расширенные полевые работы. Первая экспедиция стартует 5 июля в Республике Алтай и продлится около недели.
Как отметил координатор проекта, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко, одной из ключевых задач станет проверка возможности применения метода пространственного повторного отлова (SECR) для оценки численности и плотности популяции манула по данным фотоловушек. Параллельно специалисты будут использовать модель случайных столкновений (REM), которая не требует распознавания отдельных животных и позволяет определить плотность популяции на основе частоты регистрации зверей автоматическими камерами и особенностей их передвижения. «В России проекты, где применяют подобную технологию, можно пересчитать по пальцам одной руки. Для этого автоматические камеры размещают не на звериных тропах или в местах наиболее вероятной встречи зверей, а расчерчивают территорию на ячейки с площадью 2 кв. км и ставят камеры случайным образом в границах каждой такой ячейки», — добавил он.
В Саяно-Шушенском заповеднике и Тункинском национальном парке исследователи также применят метод оценки заселенности. Он позволит охватить большую территорию с меньшим количеством фотоловушек и определить, какие экологические факторы, включая состояние среды и численность пищухи — основной добычи манула, влияют на присутствие редкого хищника.
О проекте.
Проект по исследованию и сохранению манула реализуют Межрегиональная ассоциация «Ирбис», компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Главные партнеры — заповедники «Убсунурская котловина», «Даурский» и «Саяно-Шушенский», а также Тункинский и Сайлюгемский национальные парки. Участие в полевых работах примут добровольцы движения «По следам снежного барса».
ТАСС — генеральный информационный партнер.