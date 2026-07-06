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Найден способ улучшить поиск нефти в породах с множеством трещин

Карбонатные породы с множеством трещин считаются перспективными для геологоразведки, поскольку в них прячется большая часть мировых запасов нефти и газа.

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН разработали алгоритм, который поможет в поисках нефти и газа в карбонатных резервуарах — природных емкостях, сложенных известняком или доломитом с большим количеством трещин. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Карбонатные породы с множеством трещин считаются перспективными для геологоразведки, поскольку в них прячется большая часть мировых запасов нефти и газа: примерно от трети до почти половины всей нефти и около четверти газа. Чтобы понять, где именно проходят разломы, трещины и пустоты с углеводородами, специалисты анализируют данные сейсмических исследований. Особенно ценны при этом рассеянные волны, потому что помогают создать детальные изображения подземных структур и разобраться, как устроены недра.

«Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН разработали алгоритм выделения рассеянных волн в области данных с использованием машинного обучения и синтетической обучающей выборки, максимально близкой к реальным данным. Алгоритм был успешно протестирован в ходе численных экспериментов — как с использованием синтетических данных, полученных для реалистичной модели с трещинами для месторождения в Восточной Сибири, так и на реальных данных», — говорится в сообщении.

Исследование показало четкую зависимость качества работы алгоритма от объема и разнообразия обучающей выборки. «Именно эта модель, адаптированная к условиям, имитирующим реальные помехи, демонстрирует наилучшие результаты при прямой обработке реальных сейсмических материалов», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Максима Протасова.

В дальнейшем протестированный алгоритм планируется применять при решении реальных задач по поиску углеводородов.