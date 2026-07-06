Найден способ улучшить поиск нефти в породах с множеством трещин

Карбонатные породы с множеством трещин считаются перспективными для геологоразведки, поскольку в них прячется большая часть мировых запасов нефти и газа: примерно от трети до почти половины всей нефти и около четверти газа. Чтобы понять, где именно проходят разломы, трещины и пустоты с углеводородами, специалисты анализируют данные сейсмических исследований. Особенно ценны при этом рассеянные волны, потому что помогают создать детальные изображения подземных структур и разобраться, как устроены недра.