Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

По словам главы города, две трети выпускников начали работать еще во время обучения. Наиболее востребованными направлениями стали сестринское дело, программирование и информационные системы, а также строительство, транспорт, промышленность, социальная сфера и креативные индустрии.
— За последние годы мы кардинально изменили содержание среднего профессионального образования — около 70 процентов учебного времени занимает реальная практика, которая проходит на новейшем оборудовании и прямо на площадках будущих работодателей, — рассказал Собянин в личном блоге в МАКС.
Мэр отметил, что в этом году столичные колледжи впервые подготовили специалистов по информационному моделированию в строительстве, универсальных наладчиков станков и оборудования, а также спортивных тренеров с расширенной профессиональной подготовкой.
— В этом году МОК имени Виктора Талалихина выпустил 800 новых молодых специалистов по различным направлениям: это и повара-кондитеры, и наладчики промышленного производственного оборудования и пищевой промышленности, и технологи производства сырья растительного происхождения и мясной промышленности. Широчайший спектр специалистов! Выпускники МОК имени Виктора Талалихина — это элита будущей пищевой промышленности нашей страны. Это ребята, которые востребованы уже здесь и сейчас. Это ребята, которые имеют многочисленные победы в конкурсах профессионального мастерства и за которыми охотятся работодатели, — добавила директор МОК им. В. Талалихина Екатерина Писарик.
Ранее в московских школах открылся набор учеников в десятые предпрофессиональные классы. Поступить в них могут выпускники девятых классов, успешно сдавшие основной государственный экзамен по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Приемная кампания продлится до 25 августа.