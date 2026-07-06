Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

— В этом году МОК имени Виктора Талалихина выпустил 800 новых молодых специалистов по различным направлениям: это и повара-кондитеры, и наладчики промышленного производственного оборудования и пищевой промышленности, и технологи производства сырья растительного происхождения и мясной промышленности. Широчайший спектр специалистов! Выпускники МОК имени Виктора Талалихина — это элита будущей пищевой промышленности нашей страны. Это ребята, которые востребованы уже здесь и сейчас. Это ребята, которые имеют многочисленные победы в конкурсах профессионального мастерства и за которыми охотятся работодатели, — добавила директор МОК им. В. Талалихина Екатерина Писарик.