Волгоградская область попала под массовую атаку дронов ВСУ 7 июля

Всего этой ночью более 500 дронов атаковали территорию России. Беспилотники самолетного типа сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях и в Крыму. Дроны также долетели до Псковской, Новгородской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ленинградской и Московской областей. Беспилотники уничтожили в Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае.