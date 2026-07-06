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Волгоградская область попала под массовую атаку дронов ВСУ 7 июля

В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал почти пять часов.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Волгоградская область попала под массовую атаку украинских беспилотников. Режим опасности действовал почти пять часов, а аэропорт Волгограда временно приостановил работу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Всего этой ночью более 500 дронов атаковали территорию России. Беспилотники самолетного типа сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях и в Крыму. Дроны также долетели до Псковской, Новгородской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ленинградской и Московской областей. Беспилотники уничтожили в Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности продлился почти пять часов. Из-за угрозы в городе временно перестал принимать и отправлять самолеты местный аэропорт. Сейчас ограничения уже сняли, воздушная гавань работает в обычном режиме.

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