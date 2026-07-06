В Улан-Удэ начали производить беспилотные комплексы воздушного мониторинга

Инновационные комплексы для дистанционного воздушного мониторинга полигонов скважинного подземного выщелачивания (СПВ) начали производить в «Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении» (входит в «КРЭТ» госкорпорации «Ростех»). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии.
Оборудование создается специально для поставок на предприятие «Хиагда». Техника будет контролировать промышленные объекты в режиме реального времени и автоматизировать надзор в экстремальных климатических условиях. Комплексы предназначены для слежения за технологическими трубопроводами, линиями электропередач, сборниками технологических растворов и трансформаторными подстанциями. Система будет передавать операторам точные координаты объектов, видео- и фотоматериалы, а также данные тепловизионной съемки для оперативного обнаружения скрытых утечек или повреждений.
Комплексы будут работать на высоте более 900 м над уровнем моря в условиях резко-континентального климата. Они могут выдерживать перепады температур от −60 °С до +40 °С, влажность воздуха до 98% и шквалистый ветер до 15 м/с. Оборудование находится на стадии проектирования и определения состава комплектующих. Внедрение такого оборудования позволит уранодобывающему предприятию перейти к непрерывному цифровому аудиту инфраструктуры и минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций.
«Старт этого проекта — важный шаг в развитии наших инженерных и производственных компетенций. Сегодня перед нами стоит ответственная задача по проектированию высокотехнологичного оборудования, способного надежно работать в сложнейших климатических условиях. Основой комплекса служит отечественная компонентная база, что делает его полностью независимым решением», — отметил генеральный директор компании «У-УППО» Владимир Лучников.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.