В Улан-Удэ начали производить беспилотные комплексы воздушного мониторинга

Комплексы будут работать на высоте более 900 м над уровнем моря в условиях резко-континентального климата. Они могут выдерживать перепады температур от −60 °С до +40 °С, влажность воздуха до 98% и шквалистый ветер до 15 м/с. Оборудование находится на стадии проектирования и определения состава комплектующих. Внедрение такого оборудования позволит уранодобывающему предприятию перейти к непрерывному цифровому аудиту инфраструктуры и минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций.