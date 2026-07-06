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Ещё 5 аэропортов России снова отправляют самолёты после отражения атаки ВСУ

В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорты: Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Казань, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — проинформировали в ведомстве.

Сейчас рейсы выполняются по расписанию.

Ночью временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пяти аэропортах РФ: Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. До этого план «Ковёр» объявили в воздушных гаванях Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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