Два транспортных тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе

«Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Провели ремонт транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и ул. Подольских Курсантов и ул. Красного Маяка и тоннеля, расположенного на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги», — отметил Бирюков.