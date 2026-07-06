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Два транспортных тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы выполнили текущий ремонт двух транспортных тоннелей, расположенных на Варшавском шоссе в Южном и Юго-Западном административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Агентство «Москва»

«Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Провели ремонт транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и ул. Подольских Курсантов и ул. Красного Маяка и тоннеля, расположенного на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги», — отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

«В рамках проекта в тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа “фронтон” — вначале установили металлический каркас, на который закрепили облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций», — рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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