Два транспортных тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе

«Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Провели ремонт транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и ул. Подольских Курсантов и ул. Красного Маяка и тоннеля, расположенного на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги», — отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
«В рамках проекта в тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа “фронтон” — вначале установили металлический каркас, на который закрепили облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций», — рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.