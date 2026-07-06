В Калининграде проведут чемпионат области по автомобильному спорту

В Калининграде идет подготовка к масштабным гонкам — чемпионату Калининградской области по автомобильному спорту (ралли-спринт). О мероприятии, которое состоится 26 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для проведения заездов решено закрыть движение транспорта на Кленовой аллее. Недоступны для проезда будут и прилегающие улицы: Энтузиастов и Технологическая. Ограничения действуют с 7.00 до 20.00.
Дорожные знаки и указатели будут установлены своевременно.
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