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В Калининграде проведут чемпионат области по автомобильному спорту

Гонять машины будут на Кленовой аллее 26 июля.

В Калининграде идет подготовка к масштабным гонкам — чемпионату Калининградской области по автомобильному спорту (ралли-спринт). О мероприятии, которое состоится 26 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для проведения заездов решено закрыть движение транспорта на Кленовой аллее. Недоступны для проезда будут и прилегающие улицы: Энтузиастов и Технологическая. Ограничения действуют с 7.00 до 20.00.

Дорожные знаки и указатели будут установлены своевременно.

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