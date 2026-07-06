Россиянам рассказали, как новый закон об офферах может изменить рынок труда

Директор по подбору персонала кадровой компании Екатерина Калияниди пояснила в беседе с «Газетой.Ru», что инициатива призвана защитить кандидатов, которые нередко увольняются ради новой должности, но в последний момент остаются ни с чем. Однако у бизнеса возникают встречные вопросы.