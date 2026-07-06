Россиянам рассказали, как новый закон об офферах может изменить рынок труда

В России могут кардинально измениться правила найма. Обсуждаемый с мая 2026 года законопроект предлагает наделить предложение о работе (оффер) юридической силой. Работодателей обяжут фиксировать условия трудоустройства и запретят им отзывать приглашения.
Директор по подбору персонала кадровой компании Екатерина Калияниди пояснила в беседе с «Газетой.Ru», что инициатива призвана защитить кандидатов, которые нередко увольняются ради новой должности, но в последний момент остаются ни с чем. Однако у бизнеса возникают встречные вопросы.
«Бизнес несет расходы на поиск, консультантов и несет убытки из-за простоя. Защита работодателя будет эффективной, только если закон четко определит сроки принятия решений и последствия для кандидатов за необоснованный отказ от выхода», — подчеркнула эксперт.
По мнению Калияниди, нововведения усилят роль кадровых агентств как фильтра рисков, но чрезмерно жесткое регулирование может заставить компании искать обходные пути. Закон сработает лишь при строгом балансе интересов обеих сторон.