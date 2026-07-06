Житель Красноярского края вернул бывшей жене долг ради поездки за границу

Житель Иланско-Нижнеингашского округа погасил долг перед бывшей супругой, чтобы снять запрет на выезд из России. Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
По решению суда мужчина должен был выплатить бывшей жене 277,9 тыс. рублей — компенсацию за половину стоимости снегоболотохода, купленного в браке, а также более 9 тыс. рублей судебных расходов. Но в установленный срок он этого не сделал.
Тогда судебные приставы арестовали деньги на его банковских счетах, запретили регистрационные действия с имуществом и ограничили выезд за границу.
Когда мужчина собрался в поездку, он полностью оплатил долг, а также исполнительский сбор — 34 тыс. рублей. После этого исполнительное производство закрыли, а все ограничения сняли.
В ГУФССП по Красноярскому краю напоминают, что своевременная оплата долгов помогает избежать запрета на выезд из страны, ареста имущества и других мер принудительного взыскания.
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