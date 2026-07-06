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Список нарушений для высылки мигрантов вырастит вдвое — Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о грядущем изменении миграционного законодательства. Планируется увеличить почти вдвое количество составов административных правонарушений, за которые иностранцам грозит принудительное выдворение из России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о грядущем изменении миграционного законодательства. Планируется увеличить почти вдвое количество составов административных правонарушений, за которые иностранцам грозит принудительное выдворение из России.

Изначально в законопроекте фигурировало расширение с 22 до 43 статей КоАП. Однако после внесения дополнительных поправок итоговое число достигает уже 45 позиций.

Среди новых пунктов перечня — статья, касающаяся отказа подчиниться законному требованию военнослужащего, когда тот выполняет задачи по охране государственной границы РФ. Также под депортационные риски подпадает дискриминация граждан по полу, расе, национальности, языку, возрасту или вероисповеданию.

Володин подчеркнул, что эти меры направлены на укрепление правопорядка в стране и систематизацию контроля за пребыванием иностранцев.

Во Франции мигрант напал на прохожих — есть пострадавшие.

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