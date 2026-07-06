Стало известно, сколько белков нужно для создания искусственной клетки

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Российские ученые в ходе экспериментов выяснили, что для создания клетки необходимо не менее 400 белков, при этом 19 из них являются критическими и выступают организаторами для других. Об этом сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.
«Основная проблема — это создать некие действующие концентрации белков. Поэтому, исследуя целый протеом (совокупность всех белков, которые синтезируются — прим. ТАСС) клетки, мы поняли, что он является неким организатором. Некое критическое количество белков должно быть обязательно, иначе просто ничего не получится. Около 400 белков [необходимо] для организации, причем критическими являются 19. Они как бы организуют все остальные белки, грубо говоря, на них наклеиваются», — сказал собеседник агентства в кулуарах конференции ИЦиГ СО РАН «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология».
К таким выводам ученые пришли в ходе исследования микоплазмы — это бактерии, которые не имеют жесткой клеточной стенки. Из-за этого они занимают промежуточное положение между вирусами и обычными бактериями: по размеру и структуре они ближе к вирусам, но способны к самостоятельному размножению, как бактерии. Ученые скопировали полный набор генов микоплазмы и выяснили, что это новый вид бактерии. «Это принципиально, потому что до настоящего момента только один вид микоплазмы был донором ДНК», — пояснил Говорун.
Ученые доказали, что можно работать не только с привычным видом микоплазмы, а использовать и другой, и даже перенесли его генетический материал внутрь клеток. Однако Говорун отметил, что одним из результатов является то, что ученым удалось перенести уже готовый геном внутрь клетки. Кроме этого, исследователи выяснили, что регуляция процессов внутри клетки происходит не только на уровне хромосом (структур, где хранится генетическая информация), как считалось ранее, но и на уровне ферментов.
О конференции.
15-я Международная мультиконференция «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.