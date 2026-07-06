Стало известно, сколько белков нужно для создания искусственной клетки

Ученые доказали, что можно работать не только с привычным видом микоплазмы, а использовать и другой, и даже перенесли его генетический материал внутрь клеток. Однако Говорун отметил, что одним из результатов является то, что ученым удалось перенести уже готовый геном внутрь клетки. Кроме этого, исследователи выяснили, что регуляция процессов внутри клетки происходит не только на уровне хромосом (структур, где хранится генетическая информация), как считалось ранее, но и на уровне ферментов.