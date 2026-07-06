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Нижегородский центр «Авангард» получит субсидии из областного бюджета

Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которые проводит АНО ЕЦ «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которые проводит АНО ЕЦ «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации.

Субсидии из областного бюджета предусмотрены на аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, зарплату работникам центра, командировки и обучение работников, содержание и обслуживание автомобилей и связь.

Также господдержку направят на форумы, фестивали, конкурсы и конференции, которые АНО организует в рамках подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, отмечается в постановлении.

Как писал «Ъ-Приволжье», учебный центр «Авангард» учрежден правительством Москвы и является крупнейшим в России. Нижегородское АНО управляет региональным единым центром подготовки граждан к военной службе, который создали на базе ДОСААФ.