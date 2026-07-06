В Новороссийске таксисты отказываются выходить на линию из-за нехватки бензина

Ситуация особенно тяжело бьет по тем, кто работает на арендованных автомобилях. Таксисты говорят, что вынуждены проводить по несколько часов в очередях на заправках, а при нынешнем дефиците топлива и лимитах это становится ежедневной проблемой. При этом у такси нет никаких преимуществ перед обычными автомобилистами: заправляться приходится в общем порядке, наравне со всеми.
По словам водителей, расход топлива в такси несопоставим с личным транспортом. Если обычной машине отпущенного по лимиту бензина может хватить на несколько дней, то у таксиста он уходит за считаные часы или за одну смену. В итоге часть водителей старается брать только короткие заказы в городской черте и отказывается от поездок в пригород, чтобы не оказаться без топлива в дороге.
На фоне этого в городе растет напряжение и в самой сфере перевозок. Таксисты признаются, что им приходится постоянно выбирать между работой и поиском топлива, а длительное ожидание у АЗС фактически делает смену убыточной. В соцсетях и местных пабликах жители уже обсуждают, что транспортные трудности в Новороссийске стали еще одним следствием топливного кризиса.
Водители рассчитывают, что ситуация с бензином в городе стабилизируется, иначе дефицит топлива может ударить не только по такси, но и по доступности поездок для жителей и туристов.