В Новороссийске таксисты отказываются выходить на линию из-за нехватки бензина

По словам водителей, расход топлива в такси несопоставим с личным транспортом. Если обычной машине отпущенного по лимиту бензина может хватить на несколько дней, то у таксиста он уходит за считаные часы или за одну смену. В итоге часть водителей старается брать только короткие заказы в городской черте и отказывается от поездок в пригород, чтобы не оказаться без топлива в дороге.