Минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства, а та получила счет за ее содержание под арестом на свое имя

В итоге нерадивая сестра стала фигуранткой уже уголовного дела об умышленном незаконном предоставлении информации о персональных данных другого лица без его согласия (ч.1 ст.203−1 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину она полностью признала и раскаялась, а еще заявила, что, притворяясь сестрой, хотела избежать административного ареста, так как сестра в отличие от нее ведет законопослушный образ жизни.