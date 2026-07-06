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В Уфе задержали более 20 рейсов

Сегодня в аэропорту Уфы зафиксированы массовые задержки рейсов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Причиной стал режим беспилотной опасности, из-за которого воздушная гавань была закрыта с 07:59 по местному времени.

По данным онлайн-табло, в аэропорту Уфы задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Среди задержанных вылетов — направления в Бугульму, Бованенково, Екатеринбург, Самарканд, Иркутск, Москву, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.

Также задерживается прибытие рейсов из Когалыма, Самарканда, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Сургута, Иркутска, Санкт-Петербурга, Стамбула, Тбилиси, Краснодара, Геленджика, Бованенково. Пассажиров просят уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Добавим, что в республике фиксируются сбои в работе мобильного интернета.