В Уфе задержали более 20 рейсов

Причиной стал режим беспилотной опасности, из-за которого воздушная гавань была закрыта с 07:59 по местному времени.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Уфы задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет. Среди задержанных вылетов — направления в Бугульму, Бованенково, Екатеринбург, Самарканд, Иркутск, Москву, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.
Также задерживается прибытие рейсов из Когалыма, Самарканда, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Сургута, Иркутска, Санкт-Петербурга, Стамбула, Тбилиси, Краснодара, Геленджика, Бованенково. Пассажиров просят уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.
Добавим, что в республике фиксируются сбои в работе мобильного интернета.