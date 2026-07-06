Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозах

Накануне, 5 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушатся затяжные «огуречные» дожди, которые продлятся неделю. Ожидается, что за этот период в столице выпадет до 67 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы.