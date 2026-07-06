Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозах

В Москве и области в понедельник, 6 июля, ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами возможны грозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, погоду в столичном регионе формирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над севером Карелии.
«В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, что удержит температуру на пару градусов ниже средних многолетних значений», — пояснил Леус.
Температура воздуха в столице составит 21…23 градуса, по области — 19… 24 градуса. Ветер юго-западный 5−10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.
Во вторник, 7 июля, также ожидаются кратковременные дожди, ночью — 13…15 градусов, днем — 18…20 градусов.
Накануне, 5 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушатся затяжные «огуречные» дожди, которые продлятся неделю. Ожидается, что за этот период в столице выпадет до 67 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы.
«Это будут так называемые “огуречные” дожди — старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы», — пояснил Тишковец.
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