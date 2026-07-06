В Челябинской области стартовала вторая волна зачисления в первые классы

Во время первой волны набора заявления от родителей принимали с конца марта по 30 июня. Однако фамилии детей, зачисленных в школы, огласили только на прошлой неделе. Приказы о зачислении в первый класс директора школ подписывали в период с 1 по 3 июля. Если ребенок принят, то статус вашего электронного заявления должден был поменяться на «Направлен в ОО». Список зачисленных также можно узнать в самой школе. Если вы не нашли фамилию ребенка в этих документах, значит, в первую волну зачисление не состоялось.