В Челябинской области стартовала вторая волна зачисления в первые классы

В понедельник, 6 июля, в школах Челябинской области стартовал второй этап приемной кампании в первые классы на 2026/27 учебный год. Он продлится вплоть до 5 сентября, и именно сейчас у родителей появляется максимальная свобода выбора.
Главная особенность второй волны: теперь заявление можно подавать в любую школу города без привязки к прописке. Единственное условие — наличие свободных мест в выбранном учебном заведении.
Во время первой волны набора заявления от родителей принимали с конца марта по 30 июня. Однако фамилии детей, зачисленных в школы, огласили только на прошлой неделе. Приказы о зачислении в первый класс директора школ подписывали в период с 1 по 3 июля. Если ребенок принят, то статус вашего электронного заявления должден был поменяться на «Направлен в ОО». Список зачисленных также можно узнать в самой школе. Если вы не нашли фамилию ребенка в этих документах, значит, в первую волну зачисление не состоялось.
Во время второй волны школы уже не ждут детей «по прописке» и льготников. Зачисляют всех в том порядке, в котором семьи подали документы. Приказ о зачислении издается не позже чем через пять дней после того, как родители принесли в школу оригиналы всех документов.
И хотя официально приемная кампания в первые классы завершится в 15:00 субботы, 5 сентября, тянуть с подачей документов не стоит — в школах с более высоким статусом места могут закончиться раньше.
Дети «про прописке» и льготники во вторую волну уже теряют свои преимущества и зачисляются в школу на общих основаниях — в порядке общей очереди детей. Если ребенок прописан в доме, который закреплен за школой, но принес документы во вторую волну, когда все свободные места в первых класс уже заняли другие дети, в эту школу его уже не возьмут.
И еще один важный момент: подать заявление можно только в одну школу. Если вы передумали и хотите пристроить чадо в другую, придется отозвать первое заявление. Для этого нужно обратиться в школу. Если вы подавали заявку через «Госуслуги», войдите в личный кабинет, в раздел «Заявления», найдите свою заявку, нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Отменить заявление».