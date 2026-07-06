Тысячи подростков, нарушения и сотни штрафов: МВД подвело итоги масштабных рейдов

«Уважаемые родители! Безопасность детей — это, прежде всего, ответственность семьи. В период летних каникул просим вас уделять особое внимание занятости детей, знать, где находятся ваши дети, с кем они общаются и как проводят свое свободное время». Пресс-служба МВД РК.