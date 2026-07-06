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Россиянам рассказали, что делать при взломе аккаунта на «Госуслугах»

Россиянам нужно сразу заблокировать банковские карты и сменить пароль от «Госуслуг», если доступ к аккаунту получили мошенники.

Россиянам нужно сразу заблокировать банковские карты и сменить пароль от «Госуслуг», если доступ к аккаунту получили мошенники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата юридических наук Владимира Кондратьева.

По словам юриста, после взлома аккаунта важно как можно быстрее ограничить доступ к банковским счетам и картам. Также нужно сменить пароль не только на «Госуслугах», но и на других сервисах, где мог использоваться тот же пароль.

Юрист уточнил, что при бездействии у мошенников может появиться доступ к электронной подписи. Это повышает риск оформления документов или других действий от имени владельца аккаунта.