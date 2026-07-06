Неймар разрыдался после вылета Бразилии на ЧМ-2026

Кроме того, Неймар установил рекорд в национальном масштабе. В возрасте 34 лет и 149 дней он стал самым возрастным бомбардиром Бразилии на чемпионатах мира, побив достижение Бебето. Сама же команда показала антирекордный результат: впервые в истории с 1966 года она владела мячом лишь 34% игрового времени — это наихудший показатель.