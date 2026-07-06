Неймар разрыдался после вылета Бразилии на ЧМ-2026

Форвард сборной Бразилии Неймар не смог сдержать слез после вылета своей команды в ⅛ финала мундиаля.
Поединок между Бразилией и Норвегией закончился победой скандинавов со счетом 2:1.
Дубль оформил Эрлинг Холанд, который отличился на 79-й и 90-й минутах. Неймар, пропустивший стартовые две встречи турнира из-за восстановления после повреждения, появился на поле на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он точно исполнил пенальти и сократил отставание, однако это не позволило команде избежать поражения.
После финального свистка нападающий опустился на газон и разрыдался. Партнеры по сборной подошли поддержать его.
Кроме того, Неймар установил рекорд в национальном масштабе. В возрасте 34 лет и 149 дней он стал самым возрастным бомбардиром Бразилии на чемпионатах мира, побив достижение Бебето. Сама же команда показала антирекордный результат: впервые в истории с 1966 года она владела мячом лишь 34% игрового времени — это наихудший показатель.
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