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Под Волгоградом прощаются с бойцом СВО Кареном Макиняном

В Волгоградской области простятся с 32-летним Кареном Макиняном.

Источник: Комсомольская правда

Во Фроловском районе Волгоградской области прощаются с участником специальной военной операции Кареном Макиняном. Церемония проходит 7 июля в поселке Арчединского лесхоза, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Карену было 32 года. Он служил стрелком. Год назад мужчина подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Долгое время о его судьбе ничего не знали — он числился пропавшим без вести. И вот спустя год стало известно, что Карен погиб.

Прийти проводить героя в последний путь смогут все желающие.