Глава пропавшей семьи Усольцевых зашел в соцсети: странную активность заметил знакомый

Знакомый семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, сообщил, что глава семейства Сергей проявлял активность в интернете уже после того, как перестал выходить на связь. По словам Валентина, который ранее общался с мужчиной, его аккаунт в социальной сети был активен не так давно, пишет aif.ru.
Валентин уточнил, что они с Сергеем общались некоторое время назад, однако затем их пути разошлись из-за разных взглядов. Несмотря на это, контактные данные главы семьи Усольцевых у знакомого сохранились.
Чтобы проверить свои догадки, Валентин использовал специальный сервис-бот для проверки активности профиля. По итогам проверки он получил результат, что в аккаунт недавно заходил либо сам Сергей, либо кто-то другой с его телефона.
Знакомый также связался с родственниками пропавших, которые выдвинули версию, что номер Сергея уже используется посторонним человеком. Однако Валентин не согласился с этим предположением и провел собственный эксперимент. Сначала он звонил и отправлял сообщения на номер Усольцева со своей новой SIM-карты, но ответа не последовало.
После этого он повторил попытку, но уже использовал свой старый телефонный номер, который, вероятно, остался в записной книжке Сергея. В этот раз его текстовое сообщение оказалось прочитанным, что вызвало у мужчины дополнительные вопросы.
Ранее на месте предполагаемого происшествия была обнаружена треккинговая палка. Следователи не исключали, что она могла принадлежать Усольцевым, однако старший сын семейства сразу отверг эту догадку. Впоследствии правоохранители также подтвердили, что генетических следов пропавших там найдено не было.