Глава пропавшей семьи Усольцевых зашел в соцсети: странную активность заметил знакомый

Знакомый также связался с родственниками пропавших, которые выдвинули версию, что номер Сергея уже используется посторонним человеком. Однако Валентин не согласился с этим предположением и провел собственный эксперимент. Сначала он звонил и отправлял сообщения на номер Усольцева со своей новой SIM-карты, но ответа не последовало.