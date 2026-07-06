После паводка на Урале остаются затоплены восемь мостов и дорога

В Нижнем Тагиле освободилось более 650 участков, восстановлено транспортное движение. В Горноуральском МО вода ушла полностью из поселков Балакино и Синегорский. В Махневском МО снижается уровень воды в реке Тагил и освобождена дорога у деревни Трошкова. Медицинское обеспечение и доставка продуктов осуществляются через лодочные переправы. При этом зафиксирован подъем уровня воды в реках Тура, Ница и Пышма в Ирбите, Туринском, Слободо-Туринском, Байкаловском, Талицком, Ирбитском и Камышловском МО — здесь также работают паромные и лодочные переправы.