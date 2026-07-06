Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После паводка на Урале остаются затоплены восемь мостов и дорога

В Свердловской области после паводка остаются затоплены восемь низководных мостов и одна автомобильная дорога, сообщили в департаменте информационной политики региона. Прямое автосообщение ограничено с 33 населенными пунктами в Байкаловском, Туринском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском, Махневском районах.

Источник: Коммерсантъ

Вода полностью ушла из Нижнесергинского района и Бисертского МО, а также из Староуткинска, поселка Гари, Среднеуральска, Нижних Таволг. Подтоплений также нет в Первоуральске, в поселках Битимка, Крылосово и Хрустальный за сутки освободилось 69 участков и 38 частных домов. В Кушве от воды освободились все приусадебные участки и дорога до п. Азиатская.

В Нижнем Тагиле освободилось более 650 участков, восстановлено транспортное движение. В Горноуральском МО вода ушла полностью из поселков Балакино и Синегорский. В Махневском МО снижается уровень воды в реке Тагил и освобождена дорога у деревни Трошкова. Медицинское обеспечение и доставка продуктов осуществляются через лодочные переправы. При этом зафиксирован подъем уровня воды в реках Тура, Ница и Пышма в Ирбите, Туринском, Слободо-Туринском, Байкаловском, Талицком, Ирбитском и Камышловском МО — здесь также работают паромные и лодочные переправы.

Локальные подтопления приусадебных участков и единичных домов наблюдаются в Камышловском районе, Сухом Логу, Березовском, Верхнесалдинском, Верхней Пышме и Верхнем Тагиле. В деревне Мартьяново Шалинского МО из-за подъема в реке Чусовая нарушено движение через пешеходный подвесной мост, выделен катер для перевозки жителей.

По данным регионального МЧС, в Свердловской области после затяжных дождей сохраняются подтопления 18 частных домов, 52 дач, более 1 тыс. приусадебных участков.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше