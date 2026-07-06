Ночью 4 июля ВСУ была предпринята попытка комбинированного удара по территории страны с применением ракет «Фламинго», систем залпового огня HIMARS и БПЛА. За июнь над территорией России было уничтожено около 13 тысяч воздушных целей. В министерстве утверждают, что к производству и обеспечению запуска этих средств поражения причастны большинство стран Евросоюза, включая Великобританию.