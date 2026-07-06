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ВС РФ поразили предприятия по производству беспилотников в Киеве

Российские военные в ответ на атаки Вооруженных сил Украины поразили предприятия по производству беспилотников большой и средней дальности в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны в понедельник, 6 июля.

Российские военные в ответ на атаки Вооруженных сил Украины поразили предприятия по производству беспилотников большой и средней дальности в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны в понедельник, 6 июля.

— Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, — говорится в заявлении оборонного ведомства в Telegram-канале.

По уточненным данным, Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию «Киев-71», заводу «Буревесник», судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где производят артиллерийские катера «Гюрза-М» и приборостроительному заводу «Квант», выпускающему ракеты «Нептун-МД». Кроме того, российские военные повредили Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы.

Также ведомство отчиталось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля уничтожили и перехватили 519 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря.

Ночью 4 июля ВСУ была предпринята попытка комбинированного удара по территории страны с применением ракет «Фламинго», систем залпового огня HIMARS и БПЛА. За июнь над территорией России было уничтожено около 13 тысяч воздушных целей. В министерстве утверждают, что к производству и обеспечению запуска этих средств поражения причастны большинство стран Евросоюза, включая Великобританию.

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