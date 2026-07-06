В Красноярском крае за выходные задержали более ста нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края привлекли к ответственности 101 водителя, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.
В ходе рейдовых мероприятий инспекторы выявили трех автомобилистов, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Кроме того, четыре водителя, не имеющие права управления транспортными средствами, отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении них составлены административные материалы.
Остальные нарушители привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.