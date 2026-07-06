В России изменится порядок выдачи медицинских справок с 1 сентября

Справки и заключения будут выдаваться как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. В случае смерти пациента заключение о причине смерти и диагнозе будет выдаваться супругам или близким родственникам по их требованию.