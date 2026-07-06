В России изменится порядок выдачи медицинских справок с 1 сентября

Обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений начнет действовать с 1 сентября 2026 года, следует из приказа Минздрава России, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новым правилам, получать медицинские документы смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, включая братьев и сестер. В перечень также вошли дети, родители, усыновленные, усыновители, внуки, дедушки и бабушки.
Справки и заключения будут выдаваться как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. В случае смерти пациента заключение о причине смерти и диагнозе будет выдаваться супругам или близким родственникам по их требованию.
В документе также отмечается, что срок выдачи медицинского заключения не должен будет превышать три рабочих дня после обследования или принятия решения врачебной комиссией.
Новый приказ будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Ранее Минздрав утвердил новые правила для доноров, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно документу, перед первой сдачей крови донору будет доступно экспресс-тестирование на маркеры инфекций, передающихся при переливании. Также вводится возможность оформления анкеты донора, добровольного согласия и согласия на обработку персональных данных в электронном виде с использованием электронной подписи.
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