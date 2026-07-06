Ростовский морской мультимодальный порт перешел под контроль государства

Государство установило контроль над ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» (РММП). Соответствующая информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс».
Это произошло за счет того, ООО «Нефтехимремстрой» (принадлежит Росимуществу) в июне 2026 года стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое, в свою очередь, владеет 99,9% акций ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Оставшаяся 0,1% доля в порту также принадлежит Росимуществу. Ранее ее владельцем был Дмитрий Гордица — совладелец производителя подшипников для оборонных предприятий — группы КИМП, представители которой были обвинены надзорными органами в хищении бюджетных средств.
ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 6 апреля 2017 года. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Гендиректором является Андрей Курсин. Уставный капитал — 250 млн руб.
Мощности перевалки порта составляет 1,2 млн т в год. В 2025 году выручка компании выросла на 40% — до 833,8 млн руб., а чистая прибыль — на 150% — до 64,2 млн руб.