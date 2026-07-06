«Известия»: в России не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч медработников

В России сохраняется ощутимый дефицит медицинских кадров. По данным, с которыми ознакомились «Известия», системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
Несмотря на кадровый голод, интерес к поиску работы среди медиков растет. С начала 2026 года количество резюме специалистов увеличилось на 21 процент, однако большинство соискателей уже имеют постоянное место работы.
Как отмечают эксперты, врачи и медработники среднего звена чаще рассматривают предложения не из-за отсутствия занятости, а в поисках более высокой заработной платы, комфортных условий труда или дополнительной подработки.
По мнению специалистов, именно низкий уровень оплаты труда, высокая нагрузка и выгорание остаются ключевыми причинами кадрового дефицита. При этом нехватка медицинских работников наиболее остро ощущается в государственных учреждениях здравоохранения, передает издание.
Из-за замедления экономического роста и по-прежнему высоких кредитных ставок россиянам будет труднее трудоустроиться. Как пишет Ura.ru, формальная безработица выросла незначительно и остается низкой, однако увеличивающийся разрыв между количеством резюме и вакансий является тревожным сигналом.