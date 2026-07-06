Стали известны регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ

По итогам основного этапа сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) определились субъекты Федерации, чьи выпускники показали наилучшие результаты. Абсолютным лидером стал Санкт-Петербург, где 914 школьников получили за работу высший балл.
Следом идет Московская область с показателем 836 стобалльников, а следом идут Татарстан и Краснодарский край — 459 и 416 отличников соответственно. Такую статистику предоставили в Министерстве просвещения.
Ранее подвели предварительные итоги экзаменационной кампании 2026 года. В расчет пока не брались результаты пересдач, которые запланированы на 8−9 июля. По словам представителей министерства, нынешние показатели оказались в числе самых высоких за последние несколько лет.
Впервые за всю 25-летнюю историю проведения ЕГЭ школьнице удалось набрать максимальные 500 баллов по всем сдаваемым предметам. Также в стране зафиксировали рекордное число стобалльников — 8759 человек.