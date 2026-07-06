Особняк Стивена Сигала на Рублевке никто не покупает: сколько стоит элитная недвижимость актера

Особняк актера Стивена Сигала на Рублевке за 650 млн рублей пока не нашел покупателя. Объект смотрят потенциальные клиенты, но сделка еще не состоялась. Об этом сообщила ТАСС директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.
Дом площадью 500 квадратных метров находится в продаже с декабря 2025 года. Он расположен на участке 15 соток. В состав резиденции входят двухэтажный особняк, гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и беседка-барбекю.
«Интерес к объекту есть — дом демонстрируется потенциальным покупателям, проходят показы. Пока объект остается в продаже и ждет своего нового владельца», — рассказала Алексеева.
По словам эксперта, для элитной загородной недвижимости такие сроки продажи считаются нормальными. Покупатели в этом сегменте редко принимают решение быстро, поскольку обычно сравнивают несколько дорогих резиденций и тщательно оценивают условия.
Сейчас особняк выставлен за 650 млн рублей. Алексеева отметила, что цена соответствует рынку для домов такого уровня и расположения, однако в дорогом загородном сегменте стоимость редко бывает окончательной и может обсуждаться с конкретным покупателем.
Немногим ранее KP.RU писал, что дом Стивена Сигала на Рублевке подешевел на 50 млн рублей. В начале актер выставлял резиденцию за 700 млн рублей.