В ДРКБ прооперировали новорожденного с редчайшей аномалией развития кишечника

«1 на 5000−10000 новорожденных — такова частота встречаемости врожденной дуоденальной непроходимости, аномалии развития кишечника. Является результатом дефекта эмбрионального развития, канализации и ротации кишечника. При такой патологии кормиться и усваивать питание ребенок не может», — написал глава Минздрава.
Аномалия была выявлена у маленького пациента в период внутриутробного развития. После родов в Перинатальном центре Республиканской клинической больницы он был переведен в отделение реанимации новорожденных Детской республиканской клинической больницы. Обследование показало, что сегменты двенадцатиперстной кишки были полностью разобщены. Проведена экстренная операция.
Вмешательство прошло успешно, ребенок дышит сам, начато энтеральное кормление. Маленький пациент переведен в отделение хирургии раннего возраста для дальнейшего лечения.