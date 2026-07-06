В ДРКБ прооперировали новорожденного с редчайшей аномалией развития кишечника

Аномалия была выявлена у маленького пациента в период внутриутробного развития. После родов в Перинатальном центре Республиканской клинической больницы он был переведен в отделение реанимации новорожденных Детской республиканской клинической больницы. Обследование показало, что сегменты двенадцатиперстной кишки были полностью разобщены. Проведена экстренная операция.