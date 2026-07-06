Электроснабжение восстановлено в пяти районах Нижегородской области

5 июля и в ночь на 6 июля Нижегородская область пережила вторую волну непогоды: по региону вновь прошли грозы с сильными ливнями, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигали 22 м/с. Ветер срывал крыши, валил деревья и обрывал провода, из-за чего дома во многих населенных пунктах остались без света.
Как сообщили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго», энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям, в том числе задействуя резервные схемы электроснабжения.
На данный момент энергоснабжение уже восстановлено в Уренском, Шахунском, Семеновском, Городецком и Сокольском районах. Основные усилия сейчас сосредоточены на населенных пунктах Богородского, Кстовского и Борского районов. В первую очередь специалисты восстанавливают высоковольтные линии, затем переходят к объектам на 0,4 кВ, которые питают отдельные улицы и дома. Работы продолжаются и будут вестись до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям региона.