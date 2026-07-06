Электроснабжение восстановлено в пяти районах Нижегородской области

На данный момент энергоснабжение уже восстановлено в Уренском, Шахунском, Семеновском, Городецком и Сокольском районах. Основные усилия сейчас сосредоточены на населенных пунктах Богородского, Кстовского и Борского районов. В первую очередь специалисты восстанавливают высоковольтные линии, затем переходят к объектам на 0,4 кВ, которые питают отдельные улицы и дома. Работы продолжаются и будут вестись до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям региона.