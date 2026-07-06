На Украине в очередной раз жалуются на нехватку ракет, чтобы отражать атаки РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у страны недостаточно ракет ПВО для противодействия российским ракетным ударам. По его словам, для перехвата около 70 баллистических ракет Украине необходимо как минимум 140 ракет Patriot. Украинские власти регулярно жалуются на недостаток боеприпасов к зенитным комплексам, стоящим на вооружении ВСУ, и обращаются к западным странам с просьбами об увеличении поставок соответствующих вооружений.