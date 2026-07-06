В Перми ищут помощников для семей, потерявших детей

Команда «Дедморозим» не только помогает в лечении деток, но и поддерживает тех ребят, которых нельзя вылечить. И эта помощь не заканчивается, когда ребенок уходит. Команда фонда помогает семьям справляться с утратой: с родными работают психологи службы качества жизни, а также проводятся специальные Дни памяти. Эти встречи объединяют семьи, потерявшие своих детей.