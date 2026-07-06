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В Комсомольском районе Хабаровского края мужчина оформил микрозаём на знакомого и потратил 480 тысяч рублей

24-летний Хабаровчанин воспользовался доступом к паспортным данным приятеля и обманул микрофинансовую организацию.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском районе полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с микрозаймом. Молодой человек оформил кредит на имя знакомого, а деньги потратил на свои нужды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Комсомольскому району обратился местный житель. Он заявил, что на его имя неизвестные оформили кредит в микрофинансовой организации на сумму 480 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — им оказался ранее не судимый 24-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что заявитель и злоумышленник состояли в приятельских отношениях, благодаря чему фигурант получил доступ к личным документам. Зная паспортные данные знакомого, он оформил на его имя микрозаём, а полученные деньги потратил. Своей причастности подозреваемый отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru