В Комсомольском районе Хабаровского края мужчина оформил микрозаём на знакомого и потратил 480 тысяч рублей

Выяснилось, что заявитель и злоумышленник состояли в приятельских отношениях, благодаря чему фигурант получил доступ к личным документам. Зная паспортные данные знакомого, он оформил на его имя микрозаём, а полученные деньги потратил. Своей причастности подозреваемый отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.