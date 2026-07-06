Названы регионы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ

Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, подсчитал ТАСС.
Петербург установил рекордный результат — в городе 100 баллов смогли набрать 914 выпускников. В прошлом году в Санкт-Петербурге было лишь 536 стобалльных результатов.
Вторым в рейтинге стала Московская область — в регионе 100 баллов смогли набрать 836 учащихся. В Татарстане оказалось 459 выпускников со 100-балльными результатами, а на Кубани — 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет.
Кроме того, рост идеальных работ наблюдается и в Ростовской области — там 216 работ получили 100 баллов.
Москвичка Екатерина Малкова смогла сдать ЕГЭ на максимальные 500 баллов, идеально сдав русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику, что стало лучшим результатом за 25 лет проведения ЕГЭ.
«Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. Также поддержка как со стороны друзей и родителей, так и со стороны педагогов. Ну и также элемент удачи, я думаю, все-таки присутствовал», — рассказала выпускница.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме. По его словам, по итогам основного периода 400 баллов набрали уже восемь человек, 300 баллов — 76 человек, 200 баллов — 933 человека, 100 баллов — 8759 человек. Одна выпускница получила 500 баллов.
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