Красноярский край вошел в число регионов с низкой безработицей

В марте-мае уровень безработицы среди жителей края составил 1,3%. Такой же показатель зафиксировали в Псковской области. В целом по России безработица среди граждан в возрасте от 15 лет весной составляла 2,2%. Ниже или на этом уровне показатель был в 61 регионе, выше в 24 субъектах.