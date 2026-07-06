Красноярский край вошел в число регионов с низкой безработицей

Красноярский край вошел в число регионов России с низким уровнем безработицы весной 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
В марте-мае уровень безработицы среди жителей края составил 1,3%. Такой же показатель зафиксировали в Псковской области. В целом по России безработица среди граждан в возрасте от 15 лет весной составляла 2,2%. Ниже или на этом уровне показатель был в 61 регионе, выше в 24 субъектах.
Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Новгородской области — 0,7%. Далее идут Нижегородская область с показателем 0,9%, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Калужская область, где безработица составила 1%. Также невысокие показатели отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии и Москве — 1,1%, Амурской и Тульской областях — 1,2%.
Самая высокая доля безработных весной была в Ингушетии и Дагестане — 22,7% и 10,7% соответственно.