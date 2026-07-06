Эксперт предупредила об опасности тяжелой инфекции легких из-за проблем с вентиляцией

Внутренние стенки вентиляционных каналов, особенно в старых домах, со временем покрываются слоем пыли, волокон и спор. В условиях повышенной влажности эта среда становится идеальной для размножения плесневых грибов родов Aspergillus и Penicillium. Об угрозе, которую они представляют для здоровья, «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.