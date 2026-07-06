Эксперт предупредила об опасности тяжелой инфекции легких из-за проблем с вентиляцией

Внутренние стенки вентиляционных каналов, особенно в старых домах, со временем покрываются слоем пыли, волокон и спор. В условиях повышенной влажности эта среда становится идеальной для размножения плесневых грибов родов Aspergillus и Penicillium. Об угрозе, которую они представляют для здоровья, «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По словам эксперта, колония плесени формирует разветвленную сеть нитей (мицелий) и способна выбрасывать до миллиона спор с каждого квадратного сантиметра. Воздушный поток легко разносит их по квартирам. Микроскопические споры аспергилла (2−5 микрон) при вдыхании могут проникать глубоко в альвеолы легких.
«У здорового человека клетки-макрофаги уничтожают эти споры. Но если иммунитет снижен — после тяжелого гриппа, при приеме гормонов или в пожилом возрасте — спора может прорасти, что приводит к развитию аспергиллеза», — предупредила Золотарева.
Аспергиллез — это опасная грибковая инфекция, вызывающая разрушение тканей и тромбозы. Ее типичные симптомы: длительный сухой кашель по ночам; одышка при обычной ходьбе; субфебрильная температура (37−37,5 °C), держащаяся неделями.
Биотехнолог подчеркнула, что лечить это состояние антибиотиками или антигистаминными препаратами бесполезно. Речь идет об инфекционном, а не аллергическом процессе, и обычные лекарства на грибы не действуют.
Если у членов семьи появился беспричинный кашель, Золотарева рекомендовала проверить вентиляцию, приложив к решетке полоску бумаги при открытом окне. Если тяга слабая или обратная, необходимо обратиться в управляющую компанию (ТСЖ или ЖСК). Эксперт напомнила, что самостоятельная очистка общедомовых вентиляционных шахт жильцам запрещена по закону.
Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая предупредила, что кондиционеры и вентиляторы в плохо проветриваемых помещениях могут распространять респираторные частицы и повышать риск заражения. Как передает «Царьград», для снижения риска эксперт рекомендует усиливать приток свежего воздуха, очищать фильтры и, если есть больной, направлять вентилятор от здоровых, увеличивать приток воздуха или предлагать больному маску.