Выставка вологодского кружева готовится к открытию в Комсомольске-на-Амуре

— Музей готовится к открытию масштабной экспозиции «Вологодчина кружевная», которая ранее с большим успехом прошла в Хабаровске. Гости увидят подлинные сокровища из фондов Вологодского музея-заповедника: изысканные кружевные панно, старинную одежду, украшенную знаменитым вологодским узором, а также предметы, связанные с традиционным кружевным промыслом. Партнером проекта выступает Хабаровский краеведческий музей имени Гродекова — давний и надежный друг нашего учреждения, — подчеркнула заместитель директора музея Екатерина Бурцева.