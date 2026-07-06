Выставка вологодского кружева готовится к открытию в Комсомольске-на-Амуре

Выставка «Вологодчина кружевная» откроется 7 июля в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре. Торжественная церемония состоится в 16:00. Среди экспонатов объекты из архива Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В музее искусств Города юности представят кружевные произведения XX-XXI веков, в числе которых кружевные панно, скатерти, предметы одежды, созданные заслуженными художниками России. Выставка экспонатов Вологодского музея-заповедника ежегодно размещается в российских и зарубежных учреждениях культуры.
— Музей готовится к открытию масштабной экспозиции «Вологодчина кружевная», которая ранее с большим успехом прошла в Хабаровске. Гости увидят подлинные сокровища из фондов Вологодского музея-заповедника: изысканные кружевные панно, старинную одежду, украшенную знаменитым вологодским узором, а также предметы, связанные с традиционным кружевным промыслом. Партнером проекта выступает Хабаровский краеведческий музей имени Гродекова — давний и надежный друг нашего учреждения, — подчеркнула заместитель директора музея Екатерина Бурцева.
Основная задача экспозиции — познакомить гостей с уникальной частью отечественной культуры, вологодским кружевом, и ее монументальностью, декоративностью и своеобразием, которая стала отражением вологодских живописных просторов, самобытности деревенской жизни и каменной архитектуры.
Посетителям представят работы под названиями «Василек», «Одуванчик», «Чертополох», «Подсолнухи», «Птицы-небылицы», «Веселая ярмарка», «Карусель», «Зимний сад», «Иней», «Морозко», «Дед Мороз» и многие другие произведения.
Выставка продолжит работу до 30 августа.