В Красноярске няня выписала себе «премии» чужой шубой и золотыми украшениями

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор в отношении 40-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, женщину признали виновной в совершении кражи. В 2023 году проживающие в краевом центре супруги нашли по объявлению няню для своих детей. Долгое время проблем не возникало. Однако осенью прошлого года семейная пара обнаружила: из шкатулки пропали золотые кольца, а из шкафа — норковая шуба. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Под подозрение полицейских попала няня. Правоохранителям не составило труда установить, что шубу и ювелирные изделия женщина сдала в ломбард, а деньги пошли на личные нужды. Похищенное удалось найти и вернуть супругам. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.