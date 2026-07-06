Shot: Отцу Блиновской вернули квартиру и имущество в Москве на 50 миллионов рублей

Апелляционный суд отменил решение об изъятии квартиры и другого имущества в Москве, принадлежавшего отцу Елены Блиновской Олегу Останину. Об этом сообщает Shot.
Речь идет об апартаментах площадью около 80 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса, а также машино-местах и кладовых. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 50 миллионов рублей.
Ранее Арбитражный суд постановил реализовать недвижимость на торгах, посчитав, что Блиновская фиктивно переоформила ее на отца, чтобы скрыть активы от налоговых органов. После рассмотрения апелляции это решение было отменено.
Олег Останин настаивал, что приобрел имущество на собственные средства. По его словам, за несколько лет его доход превысил 500 миллионов рублей. Он является владельцем сети ветеринарных клиник, передает Telegram-канал.
Ранее Олег Останин заявил о том, что его дочь не испытывает нужды в колонии. У женщины есть одежда и питание, а необходимые товары она получает через передачи от близких.
В Сети появилась теория заговора, касающаяся блогера Елены Блиновской. В начале марта 2025 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако в Сети уверены, что вместо Блиновской в тюрьме находится ее двойник. Что известно об этой теории, возможна ли подмена человека в местах заключения и были ли похожие прецеденты — в материале «Вечерней Москвы».