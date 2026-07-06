Shot: Отцу Блиновской вернули квартиру и имущество в Москве на 50 миллионов рублей

В Сети появилась теория заговора, касающаяся блогера Елены Блиновской. В начале марта 2025 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако в Сети уверены, что вместо Блиновской в тюрьме находится ее двойник. Что известно об этой теории, возможна ли подмена человека в местах заключения и были ли похожие прецеденты — в материале «Вечерней Москвы».