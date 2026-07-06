Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 6 июля

Режим беспилотной опасности отменили на территории Нижегородской области утром 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, что об угрозе БПЛА жителям региона сообщили в 01:00 часов ночи 6 июля, однако, согласно сводке Минобороны России, БПЛА не атаковали Нижегородскую область.
Также временные ограничения ввел и нижегородский аэропорт имени Чкалова.
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