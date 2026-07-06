Ливни, грозы и град ожидаются 7 июля в Красноярском крае

7 июля в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ночью в Красноярске прогнозируется сильный дождь и гроза.
Кроме того, с 7 по 10 июля в Эвенкийском округе сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома во время непогоды.
Ранее мы сообщали, что неизвестная женщина напала на 8-летнюю девочку в Красноярске.
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